Генеральний секретар ООН обіцяє забезпечувати підтримку миру в Україні

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш обіцяє забезпечувати підтримку миру в Україні і закликає до повного припинення ведення бойових дій на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом сьогодні в Києві.

“Як генеральний секретар ООН я маю обмежені можливості, але те, що я можу робити, я буду робити, для того, щоб забезпечувати підтримку миру і процвітання українського народу, його незалежності, територіальної цілісності”, - сказав Гутерреш.

“Ми знаємо, що все ще точаться бої. І ми, звісно, закликаємо до повного припинення ведення бойових дій, особливо в контексті останніх домовленостей. Ми будемо робити все необхідне для того, щоб підтримати різні процеси, які зараз відбуваються - підтримку переговорів у різних форматах, підтримку роботи ОБСЄ. І я маю лише добрі наміри, вони повністю з вами”, - запевнив генсекретар ООН.

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За словами Гутерреша, в ООН відчувають зобов'язання продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман на зустрічі з Гутеррешем наголосив на необхідності об'єднання зусиль для протистояння російській агресії. Він також заявив, що вважає за доцільне обговорити питання збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН або запровадження нових механізмів для вирішення проблем сьогодення.