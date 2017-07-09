Україна досягла домовленостей із США у сфері боротьби з кіберзлочинністю – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що сьогодні під час візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона, було досягнуто важливих домовленостей у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном прес-конференції у Києві.

«Результатом співпраці між Україною та США, що стрімко розвивається, є доведення того факту, і ми за це дуже вдячні американському народу, що ми маємо не лише двопартійну підтримку в американському Конгресі, а й потужну підтримку в Білому домі, у Державному департаменті та в американському уряді», - заявив він.

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«Впевнений, що Ваш (державного секретаря США Рекса Тіллерсона –УНІАН) сьогоднішній візит буде сприяти розширенню нашої співпраці у багатьох сферах - від оборонної сфери, сфери безпеки, сфери боротьби з кіберзлочинності, де ми досягли дуже важливих домовленостей сьогодні, сфери економічної, енергетичної, культурної та багатьох інших», - додав президент.

Нагадаємо, 27 січня 2016 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила стратегію кібербезпеки України. Вона передбачає розбудову національної системи забезпечення захисту кіберпростору, своєчасного виявлення та нейтралізації кіберзагроз, а також запобігання їм з урахуванням практики провідних держав-членів НАТО та ЄС.