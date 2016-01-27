РНБО ухвалила стратегію кібербезпеки України

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО. "На засіданні прийнято за основу Стратегію кібербезпеки України з урахуванням викликів, що стоять перед нашою державою: агресивних дій Російської Федерації, посилення тенденцій використання кіберпростору розвідувальними та спеціальними військовими структурами, терористами та криміналітетом", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що стратегія кібербезпеки передбачає розбудову національної системи забезпечення захисту кіберпростору, своєчасного виявлення та нейтралізації кіберзагроз, а також запобігання їм з урахуванням практики провідних держав-членів НАТО та ЄС.

Також у Стратегії йдеться про координацію, взаємодію і розподіл повноважень та відповідальності органів сектору безпеки і оборони України в питаннях кібербезпеки, кіберзахисту та протидії кібертероризму і кіберзлочинності.

Крім цього, РНБО затвердила новий військово-адміністративний поділ України. "Члени РНБО України затвердили новий військово-адміністративний поділ території України, що регламентує розмежування території держави на військові та адміністративні зони в інтересах забезпечення оборони країни", - наголошується у повідомленні.

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Разом з цим сказано, що військово-адміністративний поділ визначає територіальний розподіл відповідальності та повноважень органів військового управління Збройних Сил України у сфері оборони держави на суші, у повітряному та морському просторах.