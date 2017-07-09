Тіллерсон закликав Україну не зупинятися у реформуванні правосуддя та боротьби з корупцією

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон закликав Україну не зупинятися у реформуванні системи правосуддя та боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Ми також обговорили важливість втілення реформ, пов'язаних із боротьбою з корупцією, тому що це також є важливим елементом для залучення прямих іноземних інвестицій та для більшої бізнес діяльності", - сказав держсекретар США.

Він переконаний, що це створить більше робочих місць для українських громадян та сприятиме економічному зростанню.

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Також він додав, що до цього відноситься "важлива робота щодо реформування системи правосуддя, зобов'язання України в обранні суддів Верховного суду найвищого рівня непідкупності та професіоналізму, та щодо створення антикорупційного суду".

"Це є першими необхідними кроками у реформуванні системи правосуддя", - заявив Тіллерсон та додав, що на даний момент у цих напрямках прогрес відсутній.

"І ви висловили зобов'язання домагатися реального прогресу у створенні (антикорупційного) суду та призначенні суддів найвищої компетенції", - додав держсекретар.

"Ми знаємо, що існують виклики у просуванні цих реформ, але вони є критичними для успіху України у майбутньому, та створенні реальних умов для України, щоби залишатися життєздатною економікою", - заявив Тіллерсон.