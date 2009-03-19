ВР дозволила мешканцям Абхазії іммігрувати в Україну
"За" голосували 362 із 439 нардепів
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до закону України “Про імміграцію”.
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 362 із 439 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачено вважати такими, що мають дозвіл на імміграцію в Україну, іноземців та осіб без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія (Грузія), прибули в Україну, одержали в установленому порядку тимчасову довідку і прожили в Україні не менш як п’ять років, а також їх повнолітніх дітей, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, і звернулися із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні.