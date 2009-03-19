ВР дозволила мешканцям Абхазії іммігрувати в Україну

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до закону України “Про імміграцію”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 362 із 439 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено вважати такими, що мають дозвіл на імміграцію в Україну, іноземців та осіб без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія (Грузія), прибули в Україну, одержали в установленому порядку тимчасову довідку і прожили в Україні не менш як п’ять років, а також їх повнолітніх дітей, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, і звернулися із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні.