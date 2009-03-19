Азаров: Тимошенко реалізує найгірший для країни сценарій

Народний депутат від Партії регіонів, колишній міністр фінансів Микола АЗАРОВ вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО реалізує найгірший для країни бюджетний сценарій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.АЗАРОВА.

«Те, що Держказначейство припинило публікувати оперативні дані про виконання доходів бюджету, свідчить, що уряд ТИМОШЕНКО навіть не збирається бути відповідальним і відкритим перед суспільством. Таким чином, громадянське суспільство одержало ще один сигнал про те, що влада добровільно не має наміру виконувати свої обов`язки», - вважає М.АЗАРОВ.

На його думку, засекречування інформації про виконання бюджету є незаконною маніпуляцією, а зволікання із внесенням змін до державного бюджету 2009 року - великою бідою для держави. «Якщо бюджет не переглянути негайно, то до осені про це можна забути. А восени зміни, боюся, вже будуть не потрібні», - вважає М.АЗАРОВ.

Народний депутат заявив про необхідність в терміновому порядку переглянути головний фінансовий документ країни. «Навіть якщо припустити, що якимсь дивом бюджет буде змінено до червня, це означає, що на виправлення помилок і компенсацію втрат залишиться лише півроку, а кожен втрачений день працює проти країни», - переконаний М.АЗАРОВ.

За його розрахунками, якщо зараз же не перерахувати бюджет на основі правдивих макроекономічних показників, його дефіцит перевищить 10% ВВП. М.АЗАРОВ припускає, що дефіцит бюджету досягне 100 млрд. грн. «Гарячково шукати зарубіжні джерела для фінансування такого дефіциту – чистої води профанація, а результатом буде безповоротна втрата контролю над фінансовою системою. Є прямо протилежні приклади: уряд Росії відповідально і чесно заявив, що погіршує макроекономічний прогноз, прогноз соціального розвитку на 2009 рік. На їх основі бюджет сусідньої країни буде реалістичним, економіка одержить правильні сигнали, а люди – необхідний соціальний захист», - вважає народний депутат.

На його думку, уряд використовує публічні фінанси в «ручному режимі». «За два місяці цього року на 25% недофінансовані витрати на харчування і медикаменти в охороні здоров`я, жодної копійки не виділено на боротьбу з епідеміями, лікування цукрового діабету, імунопрофілактику і трансплантацію органів, на боротьбу з туберкульозом і СНІДом. Місцеві бюджети одержали всього 7% належної субвенції на пільги і житлові субсидії, практично не фінансуються дотації вирівнювання для окремих регіонів, всього на 85% профінансовані витрати на оплату комунальних послуг для бюджетних організацій», - сказав М.АЗАРОВ.

«Втрачено головне досягнення останніх років у сфері державних фінансів: автоматичне, відповідно до закону, а не волі окремих політиків, казначейське виконання бюджету. «Ручне управління» бюджетними грошима неймовірно збільшує корупцію і абсолютно зводить нанівець керованість галузями і територіями, оскільки міністерства і відомства, 30 тисяч місцевих бюджетів ніяк не можуть планувати свою діяльність: ні договори укладати, ні закупівлі здійснювати, ні за рахунками розплачуватися. Органи державної влади перетворилися на канцелярії, що перекладають папірці. У країні реалізується найгірший сценарій, коли уряду бюджет насправді не потрібний», - вважає депутат.