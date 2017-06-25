Парубій анонсував завершення роботи над законопроектом про реінтеграцію Донбасу у найближчі тижні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що робоча група завершить у найближчі тижні текст законопроекту про реінтеграцію ОРДЛО, який дозволить перейти до нового формату захисту східних територій України, робоча група завершить у найближчі тижні. Про це пише «5 канал».

При цьому, спікер ВР зазначив, що повного тексту документа поки ще немає, але робоча група вже визначилась з основними його положеннями.

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"На сьогодні ще йде обговорення і дискусія. Я думаю, що ми зможемо до останнього пленарного тижня вийти на сам законопроект. Я нагадаю вам його ключове положення: створення єдиного оперативного штабу по управлінню і військовими, і ВЦА. Він передбачає формат ведення всіх військових дій зберігаючи усі демократичні процедури, саме того, що не дозволяє проводити сьогодні закон про воєнний стан", - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН раніше, законопроект про реінтеграцію Донбасу містить положення про поширення статусу окупованих територій на окремі райони Донецької і Луганської областей. Про це заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

"Стосовно окупованих територій, дійсно, відповідно до законодавства України, окупованою вважається станом на цей момент Автономна республіка Крим і місто Севастополь - тимчасово окупованими, і в новому законопроекті дійсно містяться положення поширення статусу окупованої території на окремі райони Донецької і Луганської областей", - заявив дипломат.