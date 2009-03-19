Герман відповіла Шамшуру: на жаль, тепер у нас немає часу
Фракція працює за графіком
Фракція Партії регіонів не збирається зустрічатися з кандидатом на посаду міністра закордонних справ Олегом ШАМШУРОМ.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, коментуючи заяву О.ШАМШУРА про його готовність зустрітися з фракцією ПР.
Г.ГЕРМАН зауважила, що фракція пропонувала О.ШАМШУРУ провести зустріч, але він не знайшов часу. «На жаль, тепер у нас немає часу», - сказала Г.ГЕРМАН.
Вона зауважила, що у фракції є свій чітко спланований графік роботи, і ще раз зібрати понад 170 народних депутатів на зустріч з О.ШАМШУРОМ буде нелегко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в інтерв’ю журналістам Г.ГЕРМАН заявила, що кандидат на посаду міністра закордонних справ О.ШАМШУР відмовився від зустрічі з фракцією Партії регіонів і тому ця політична сила не буде підтримувати його на цю посаду.
У свою чергу Міністерство закордонних справ України спростувало цю заяву.