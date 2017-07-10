В ЄС готові співпрацювати зі спеціальним представником США щодо України Волкером

В Європейському Союзі заявляють про готовність співпрацювати з призначеним спеціальним представником щодо переговорів з врегулювання ситуації в Україні послом Куртом Волкером. Про це у понеділок в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.

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Підкресливши важливість Нормандського формату, в якому ведуться переговори щодо врегулювання ситуації в Україні, він сказав: «Це (призначення Волкера) не новий розвиток подій у тому плані, що у минулій адміністрації Вікторія Нуланд мала важливі контакти в цьому аспекті. Ми це цінуємо, і бачимо призначення посла Волкера у цьому світлі. Ми будемо тісно з ним співпрацювати».

Як повідомляв УНІАН, 7 липня держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів, що стосуються ситуації в Україні. 8 липня держсекретар заявив, що призначив Волкера на посаду спецпредставника на прохання президента РФ Володимира Путіна.

9 липня в Києві Тіллерсон наголосив, що Волкер спробує змінити статус-кво на переговорах «нормандської четвірки» (представники України, Німеччини, Франції та РФ), щоб завдяки цим переговорам почався прогрес.