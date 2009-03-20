Круглого столу у ВР не буде через Ющенка, Януковича і Симоненка

Запланований на сьогодні у Верховній Раді круглий стіл за участю керівництва держави не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Він пояснив, що ця зустріч переноситься у зв’язку з тим, що “Президент України Віктор ЮЩЕНКО задіяний на заходах. Крім того, відсутні в Україні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО».

За словами І.ШАРОВА, захід «відтермінували до погодження з іншими сторонами».

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні на 13-ту годину у ВР планувався круглий стіл за участю Президента України, прем’єр-міністра та лідерів депутатських фракцій щодо подальшого розвитку країни.