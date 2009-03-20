Сьогодні на світанку на Майдані розгромили намети «Геть усіх!»

Сьогодні вранці, близько 5.00, невідомі у кількості до 80 чоловік в Києві на Майдані Незалежності вчинили погром наметового містечка учасників акції «Геть усіх!».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, група невідомих осіб під’їхала до Майдану на двох автобусах, розгромила намети, які стояли на площі і швидко втекла з місця пригоди.

Як зауважили в ЦГЗ, через цю подію, а також через неоперативне реагування чергової частини Київського главку міліції начальник ГУ МВС в Києві Віталій ЯРЕМА "вжив відповідних заходів стосовно своїх підлеглих".

Як зазначили в міліції, наразі є певна інформація, яка саме громадська організація могла бути причетна до таких дій. Для з’ясування всіх обставин інциденту підключені в тому числі співробітники карного розшуку. Вивчаються записи відеокамер зовнішнього спостереження, які встановлені на будівлях у центрі Києва.

Під час інциденту серйозних ушкоджень ніхто з мешканців наметового містечка не отримав, відзначають в ЦГЗ.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.