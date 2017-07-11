Порошенко: правоохоронні органи повинні публічно звітувати про результати слідства у справі Шеремета

Президент Петро Порошенко провів зустріч з родиною журналіста Павла Шеремета і представниками міжнародної організації "Комітет захисту журналістів". Як повідомила прес-служба глави держави, Порошенко наголосив, що, як і журналісти, зацікавлений у прозорому розслідуванні вбивства Шеремета.

Читайте такожГлава Нацполіції визнав, що в розслідуванні вбивства Шеремета могли бути помилкиГлава держави запевнив, що готовий зробити все від нього залежне для повного розслідування.

Президент підкреслив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом провести публічний звіт щодо результатів слідства.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

21 червня у поліції повідомили, що у справі щодо вбивства Шеремета допитано понад 3 тисячі осіб. За даними поліції, відпрацьовується ряд версій щодо мотивів скоєння злочину, “а саме: професійна діяльність потерпілого за межами України та в Україні; дестабілізації ситуації в державі; конфліктні ситуації в особистому житті потерпілого: родинні та інтимні стосунки, ситуативні конфлікти на побутовому рівні, комерційного та фінансового характеру; помилка в об’єкті злочину, у тому числі готування вбивства власника видання “Української правди” Олени Притули”. У ході слідства до 14 країн світу надіслано клопотання про надання міжнародної правової допомоги, у ході виконання яких правоохоронними органами в межах компетенції проводяться необхідні процесуальні дії.