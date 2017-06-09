Геращенко натякнув на взаємозв’язок між підривом авто Шеремета та полковника СБУ у Маріуполі

Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що жінка, яка замінувала автомобіль полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша у Маріуполі, схожа на ту, яка заклала бомбу під машину журналіста Павла Шеремета у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав у коментарі журналістам.

За його словами, «слідство на шляху до розкриття» справи про вбивство полковника Хараберюша.

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«Ми знаємо, що дуже цікава є деталь: бомбу під машину Олександра Хараберюша закладала жінка. Вона є на відеозаписах. Жінка, яка дуже схожа на ту жінку, яка закладала бомбу під машину Павла Шеремета», - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2017 року в Маріуполі невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував полковник Хараберюш. Від отриманих чисельних травм він помер в автомобілі швидкої допомоги. Прокуратура кваліфікувала підрив автомобіля як терористичний акт.

Журналіст Шеремет загинув у центрі Києва 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Відеокамери зафіксували, що вибухівку під авто Шеремета підкладала жінка.