Симоненко знає, хто заважає розглянути нові обличчя в політиці

Лідер парламентської фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО переконаний, що нові політичні обличчя з’являться в Україні, якщо народ не допустить олігархів до участі у формуванні влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-коференції у Житомирі, коментуючи заяву народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА про те, що однією з проблем України є відсутність нових політичних облич.

"Бо сьогодні усі розмови про нові політичні обличчя закінчуються тим, що замість одного олігарха ставлять іншого, а від цього зміст організації роботи чи то в уряді, чи то у Верховній Раді не змінюється", - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він уточнив, що головна проблема суспільства полягає в тому, як прибрати олігархів та потужний капітал від участі у формуванні влади. "Коли ми це сьогодні зробимо, то тоді справді інститути громадянського суспільства будуть надавати нам можливість, щоб з’являлися нові обличчя", - наголосив лідер комуністів.

Він наголосив, що мова має йти про справді незалежних людей, якими, на його думку, не є політики.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні, 20 березня, у Брюсселі, що після президентських виборів в Україні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, новий Президент має бути достатньо гнучким, щоб знайти консенсус у суспільстві. Крім того, вважає він, новий Президент має запропонувати конкретну програму дій. «Не програму на сотні сторінок, а програму маленьких конкретних дій для покращення ситуації в країні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що однією з проблем України є відсутність нових політичних облич. Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН, хто персонально міг би виконати всі поставлені перед Президентом завдання, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні є достатньо людей, які могли б це зробити.