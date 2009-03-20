Ющенко: погляньмо на Мазепу очима власними, українськими

Ющенко взяв участь у святковому вечорі до 370-ї річниці від дня народження гетьмана Мазепи

Київ. 20 березня. УНІАН. У рамках відзначення 370-ї річниці від дня народження гетьмана Івана Мазепи Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав культурно-просвітницький захід «Мазепинський вечір», що відбувся у Національній опері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у виступі В.ЮЩЕНКО зазначив, що жоден інший діяч української історії не викликав більшого зацікавлення і гостріших дискусій у світі.

«Сьогодні вперше відзначаємо день народження Великого Гетьмана на державному рівні. Вшановуємо постать величну і водночас досить трагічну», – сказав Президент.

Водночас він висловив упевненість, що Україна ще не оцінила велич цього гетьмана на належному рівні. Серед причин такої ситуації В.ЮЩЕНКО, зокрема, назвав масштабність особистості гетьмана і стереотипи, які нав`язувалися протягом століть.

«Таврування Гетьмана у попередній, у тому числі й нашій бездержавній історії, за так звану зраду набуло характеру затяжної істерії. Досить дивитися на власну історію чужими очима. Погляньмо на Мазепу очима власними, українськими», – відзначив Президент.

У цьому контексті він нагадав, що у період гетьманства Мазепи Україна пережила політичну стабілізацію й економічне піднесення, розквіт церковно-релігійного життя, національної культури та освіти.

«Мазепа покінчив із Руїною і розпочав відродження України як складової частини європейської цивілізації. Як політик і патріот він, передусім, прагнув об`єднати землі Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та Слобожанщини в єдиний український організм», – наголосив Президент. За його словами, гетьману вдалося сформувати з козацької старшини істинно державну еліту. Окремо Президент відзначив «великий дипломатичний талант» Мазепи.

«Розквіт української освіти, науки, мистецтва, книгодрукування у мазепинські часи з повним правом називаємо національним феноменом», – зазначив В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що Мазепа також увійшов в історію як істинний подвижник християнства, коштом якого було збудовано, реставровано та оздоблено понад 40 українських храмів.

«Бачимо мудрого політика, будівничого України, мужнього воїна й відданого патріота. Бачимо національного лідера з чіткою державницькою візією», – сказав глава держави.

Він особливо наголосив, що попри тиск Москви Іван Мазепа наполегливо й послідовно йшов до головної мети: перетворення України на державу європейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою.

«Саме в цьому і тільки в цьому ключі ми, українці, маємо оцінювати й останній державний чин Івана Мазепи. Це була спроба врятувати Україну як державне утворення, спроба відкрити їй європейську перспективу. Про жодну зраду Мазепи не може бути й мови», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Президент назвав Івана Мазепу продовжувачем справи гетьманів Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського, в яких була одна мета – незалежна Українська держава. «Гетьман Мазепа залишився вірний цій меті до кінця свого життя», – переконаний Президент.

Крім того, за його словами, Мазепа дав приклад боротьби за Україну наступним поколінням, заповів їм свою ідею і свою мету. «У цьому – його головна заслуга перед Українським народом», – сказав Президент.

«Я прошу увесь Український народ подивитися на власне минуле чистим поглядом», – закликав В.ЮЩЕНКО.