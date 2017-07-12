Луценко завтра вручить підозри Розенблату та Полякову

Генеральний прокурор Юрій Луценко завтра має намір вручити підозри народним депутатам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Читайте такожФракція БПП проголосувала за зняття депутатської недоторканності з РозенблатаПро це Луценко заявив сьогодні журналістам після завершення засідання Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи парламенту.

"Завтра на 14.30 Розенблата та Полякова викликано до Генеральної прокуратури України. Я вручу їм підозри, після чого справою буде займатися слідчий НАБУ", - сказав Луценко.

Крім того, він повідомив, що готується внесення до ВР повторних подань на депутатів Євгена Дейдея та Андрія Лозового. Також Луценко не виключив, що якщо вказані особи не сплатять податки, то підозра стосовно них буде перекваліфікована на "незаконне збагачення".

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Максима Полякова («Народний фронт») та Борислава Розенблата (виключеного з фракції БПП).

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламента законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Також 11 липня Верховна Рада не змогла надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея ("Народний фронт") та не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності заступника голови фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Прокуратура вбачає в діях Дейдея ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу).

Лозовий, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовий не сплатив 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір у сумі 129 тис. 329 грн.