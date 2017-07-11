"Ви вбиваєте парламентаризм": Луценко прокоментував відмову Ради зняти недоторканність з Дейдея

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає ВР “не вбивати парламентаризм” і повернутися до голосування за дачу згоди на позбавлення депутатської недоторканності народного депутата України Євгена Дейдея (фракція “Народний фронт”) підтримавши подання ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після нерезультативного голосування за дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея.

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Він сказав: “не голосування за подання про зняття депутатської недоторканності лише вбиває парламентаризм”. “Не сумнівайтеся, що у вересні я прийду з тим самим поданням, але ще в більшій кількості. Не ганьбіть, будь ласка парламент", - наголосив Луценко.

Він закликав народних депутатів проголосувати за повернення до голосування за зняття недоторканності з Дейдея і “проголосуйте позитивно”.

Генпрокурор зазначив: “ви не Луценка вбиваєте роботу, ви вбиваєте парламентаризм”.

За його словами, зараз на ВР дивиться вся Україна. “Я до вас звертаюся і як посадова особа, і як ваш колишній колега - не вбивайте парламентаризм, він усім нам знадобиться".

За його словами, в сесійній залі ніхто не може встановлювати, хто винен, а хто ні. Але “в цьому залі можна встановити закон однаковий для всіх”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не змогла дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея.

На підтримку подання проголосували 192 народних депутата із 295 зареєстрованих у сесійній залі.