Людина Тимошенко привітала наміри НАТО відновити співпрацю з Росією

Віце-прем‘єр-міністр у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ та Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР обговорили стан і перспективи розвитку відносин між Україною та НАТО.

Як повідомили УНІАН у Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, зустріч українського віце-прем’єра та Генсека НАТО відбулася сьогодні в Брюсселі в рамках робочого візиту Г.НЕМИРІ.

Г.НЕМИРЯ привітав наміри НАТО відновити співробітництво з Росією, відзначивши, що Україна розглядає це як важливий крок з метою загального покращення безпекової ситуації у Європі.

Як повідомлялося, 18-22 березня віце-прем’єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції перебуває у Брюсселі з робочим візитом.