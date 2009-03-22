Литвин вважає вибори у Тернополі сфальсифікованими

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що результати виборів до Тернопільської облради були сфальсифіковані і побоюється, що те саме відбудеться і на наступних виборах по всій Україні.

Про це він заявив сьогодні під час ефіру на телеканалі ICTV.

За його словами, «якщо суспільство проковтне те, що відбулося в Тернополі, то цілком очевидно, що вибори не треба проводити». «За нас вирішать, який має бути результат», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що результати є достатньо шокуючими, оскільки на порядок відрізняються від результатів соціологічних опитувань. «Тому, якщо спокійно люди сприйняли ошуканство, то сьогодні цим спокушають тих, хто цим займається, аби накинути на країну цю практику фальшування виборів, у тому числі через масове вкидання бюлетенів», - сказав голова ВР.

При цьому він стверджує, що на виборах у Тернопільській області було вкинуто бюлетенів у межах 20%.

В той же час, В.ЛИТВИН переконаний, що результати виборів вже не можуть бути відмінені. «Треба просто зробити висновок і не кричати про наявність демократії в країні», - зауважив він.