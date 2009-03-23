Борису Нємцову в Сочі плеснули в обличчя нашатирний спирт

У Сочі сталася прикрість з Борисом Нємцовим, який балотується в мери міста. Невідомі облили його нашатирним спиртом перед початком прес-конференції в його сочинському виборчому штабі.

Це відбулося на вулиці перед входом до штабу. Нашатирний спирт Нємцову плеснули в обличчя і декілька крапель потрапили в очі. Але швидку йому не викликали, як і міліцію.

Інцидент відбувся, коли Б.Нємцов піднімався в свою передвиборну штаб-квартиру в Сочі. Троє молодих людей стали обливати його з дволітрових пластикових пляшок водою із запахом нашатирного спирту. Вони потрапили Б.Нємцову на рукав одягу і на обличчя.

Один з лідерів опозиційного руху "Солідарность" Б.Нємцов має намір виступити зі зверненням до керівництва Росії з пропозиціями щодо підготовки до майбутньої Олімпіади.

Эхо Москвы