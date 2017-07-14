За фальсифікацію результатів голосування щодо омбудсмена винним загрожує 3 роки тюрми - нардеп

Спроби фальсифікації результатів голосування за законопроект 6427-д «Про Конституційний Суд України» в частині ухвалення пропозиції про збереження таємної процедури обрання Омбудсмена матимуть наслідком кримінальну відповідальність за службове підроблення.

Про це повідомила народний депутат України Ірина Суслова.

«Вчора під час обговорення в другому читанні законопроекту 6427-д народний депутат Ольга Червакова внесла пропозицію про збереження таємної процедури обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 227 народних депутатів її підтримали й, таким чином, вона була ухвалена. Проте, відразу після голосування на сайті парламенту почали відбуватися дивні речі. Якщо спочатку в даних про голосування містились правдива інформація про голосування за пропозицію, то потім її виправили з формулюванням «голосування про пропозицію до поправки №536», - відзначила Ірина Суслова.

За її словами, така казуїстика матиме далекоглядні негативні наслідки.

«Ухвалення пропозиції Ольги Червакової означає, що зміни вносяться як до законопроекту 6427-д так і до регламенту Верховної Ради й, таким чином, таємна процедура обрання Омбудсмена залишається чинною. Спроби маніпуляції полягають в тому, щоб створити юридичну колізію, коли в Регламенті залишиться норма про відкрите голосування й, врешті-решт, скористатися цим для політизації та дискредитації посади Уповноваженого», - заявила народний депутат України Ірина Суслова.

Вона нагадала виконавцям подібних фальсифікацій, що за це вони нестимуть кримінальну відповідальність.

«Кримінальний кодекс містить статтю 366 «Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів». Вона передбачає ув’язнення строком на три роки без права обіймати службові посади. Я розумію, що безпосередні зміни на сайт вносили виконавці, але я б на їхньому місці задумалась, адже, виконуючи злочинні розпорядження, вони ставлять під загрозу своє майбутнє», - наголосила Ірина Суслова.

Вона закликала громадськість, правозахисників, міжнародні організації пильно стежити, аби волевиявлення парламентарів не було викривлене.

«Наше завдання – зробити так, щоб на підпис Президенту пішов той текст законопроекту, за який проголосували народні депутати, а не сфальшований документ. Це надважливо, адже зміна процедури обрання Омбудсмена загрожує Україні великим міжнародним скандалом, ослабленням правозахисного руху та наших позицій щодо опору агресії з боку Російської Федерації», - заявила Ірина Суслова.