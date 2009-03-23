В українській армії немає грошей на стрибки з парашутом

Відсутність коштів на проведення стрибків з парашутом може привести до катастрофічних наслідків в елітних аеромобільних військах.

«Цього року, у зв`язку з тим, що в бюджеті виділено значно менше коштів, немає грошей для закупівлі пального. І якщо минулого року найважливіший елемент бойової підготовки – парашутні стрибки – був виконаний на 101%, то цього року практично нічого, - розповів газеті «Сегодня» (№60 від 23 березня 2009 року) начальник управління аеромобільних військ командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Сергій ЛІСОВИЙ.

На його думку, якщо не будуть терміново виділені гроші на цей предмет бойової підготовки, аеромобільні війська самоліквідуються.

«Складається катастрофічне становище і з закупівлею нових парашутів. На 8000 українських десантників залишилося всього 1507 комплектів», - констатував С.ЛІСОВИЙ.

За його словами, якщо десантники не виконають «річну стрибкову програму», то вони не одержать пільгових надбавок до грошового забезпечення. У цьому разі, прогнозує С.ЛІСОВИЙ, представники елітних військ почнуть звільнятися з армії, оскільки наступного року їм доведеться йти на пенсії, розрахунок яких проводитиметься із знижених зарплат.

«Ми можемо втратити найпідготовленіший прошарок», - підкреслив начальник управління аеромобільних військ.