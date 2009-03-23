Ківалов заявляє, що СБУ стежила за донькою та зятем Тимошенко

Служба безпеки України здійснювала приховане спостереження за донькою прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією ТИМОШЕНКО та її чоловіком Шоном КАРРОМ під час їхнього перебування в Одесі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата від фракції Партії регіонів Сергія КІВАЛОВА з посиланням на парламентарія.

У повідомленні наголошується, що підтвердженням цього є той факт, що в пам`яті вилученої у представників СБУ відеокамери містилися записи прихованого відеоспостереження. Із цього приводу С.КІВАЛОВ уже підготував звернення в прокуратуру.

У прес-службі зазначили, що органи безпеки повноважні здійснювати такі заходи, коли йдеться про викривання злочинців і протидію іноземним розвідкам.

«Але в цьому випадку, очевидно, не може йтися ні про те, ні про інше. А отже, тут є ознаки порушення прав людини. До того ж отримані ними відомості, що стосуються особистого життя людей, повинні не зберігатися, а знищуватися. Такий закон. Але його не дотримуються. Подальше силове вилучення відеокамери силами антитерористичного підрозділу СБУ тільки підтверджує ці підозри», - зазначив С.КІВАЛОВ.

У прес-службі народного депутата повідомили, що минулої суботи в Одесі охорона лідера партії «Батьківщина» Ігоря МАРКОВА помітила стеження групи невідомих, які пересувалися на автомобілі «Шкода Октавія». Охоронці І.МАРКОВА захопили переслідувачів, в яких виявили документи працівників СБУ, кілька пар державних номерних знаків на автомобіль і відеокамера, на яку здійснювалася зйомка. Пізніше, того ж дня, сили спецпідрозділу СБУ «Альфа» захопили одеський офіс партії «Батьківщина», під час якого ці документи та відеокамеру було вилучено, стверджують у прес-службі С.КІВАЛОВА.