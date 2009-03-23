Україні краще бути позаблоковою, ніж кидатися з боку в бік?

Посол, генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ вважає, що позаблоковий статус України може бути альтернативою її членству в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ОРЕЛ сказав у виступі на міжнародній конференції «Куди йде Європа? Горизонти нової архітектури безпеки на континенті» сьогодні в Києві. Конференція організована Центром міжнародних і порівняльних досліджень.

«На моє глибоке переконання, тільки постійний статус позаблокової держави може бути гідною альтернативою членству в НАТО, яке на сьогодні неможливе», - сказав він.

А.ОРЕЛ вважає, що країна з невизначеною зовнішньою політикою, чий офіційний курс у сфері безпеки різко суперечить і міжнародним, і внутрішнім реаліям, навряд чи зможе стати надійним партнером у визначенні нових параметрів безпеки в Європі.

«Якщо Київ продовжуватиме кидатися з одного боку в інший, міняти міжнародних партнерів за будь-яких внутрішньополітичних змін, це ніяк не сприятиме зростанню міжнародного авторитету країни», - переконаний він.

На думку А.ОРЛА, що швидше в Україні буде проголошено принцип неприєднання до військових блоків як основоположний принцип її зовнішньої політики, що швидше він знайде втілення в конкретних кроках вітчизняної дипломатії, то швидше в Європі почнуть дослухатися до думки в Києві й тим авторитетнішим стане його голос.

«Будь-яка дискусія про позаблоковий статус для України зрештою впирається в питання про міжнародні гарантії визнання такого статусу. Тому укладення нового, всеохоплюючого договору про колективну безпеку в Європі дасть Україні унікальний шанс на тверде, юридичне визнання її майбутнього позаблокового статусу», - переконаний він. А.ОРЕЛ вважає, що тільки загальноєвропейський договір про колективну безпеку в Європі дасть Україні надійні гарантії її суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності.

А.ОРЕЛ також упевнений, що сьогодні неактуально обговорювати тему вступу України в НАТО. «На жаль, тимчасом як весь світ уже обговорює абсолютно інший порядок денний, ми досі продовжуємо жити вчорашнім днем. Час життя ідеї членства України в НАТО закінчився, розширення НАТО на Україну та Грузію не буде. У цьому питанні, схоже, вже практично досягнуто міжнародного консенсусу. Звичайно, ми не почуємо прямих офіційних заяв про це від лідерів країн НАТО, проте позиції ключових країн старої Європи відомі», - сказав він.

«Хоч би хто здобув владу в країні 2010 року, він буде вимушений кинути всі сили на боротьбу з кризою, але аж ніяк не на боротьбу за вступ у НАТО», - додав А.ОРЕЛ.

За його словами, уже зараз стає очевидним, що процес «перезавантаження» американсько-російських, а також американсько-європейських відносин передбачатиме відмову від розширення НАТО далі на схід.

«Україні потрібно відмовитися від будь-яких ілюзій з приводу «парасольки» безпеки НАТО, а це означає відмову від нинішньої утриманської позиції, від прагнення перекласти турботи про власну безпеку на плечі інших країн, і включитися в діалог про нову систему безпеки в Європі, який повним ходом іде на континенті», - сказав А.ОРЕЛ.

Також він вважає за необхідне припинити політику замовчування і відторгнення ініціативи Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про новий договір про колективну безпеку тільки на тій підставі, що ці ініціативи виходять з Кремля.

«Якщо неупереджено, без ідеологічних забобонів вдуматися в їх значення, то виявиться, що багато положень відповідають найнагальнішим інтересам нашої країни у сфері безпеки, наприклад, про те, що безпека в Європі має бути рівною для всіх і на континенті не повинно бути зон з різним рівнем безпеки», - сказав А.ОРЕЛ. Він вважає, що ці ініціативи розроблено нібито спеціально для України - країни, яка не хоче вступати в НАТО, і для якої закрито доступ членства в ЄС. «На моє переконання, саме країни Східної Європи - Україна, Білорусь, Молдова, країни Південного Кавказу мають бути вкрай зацікавлені в тому, щоб нова система безпеки на континенті була справді системою для всіх, а не тільки для обраних», - додав він.