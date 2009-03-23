Херсонський губернатор: профспілка ХМЗ загралася у політику

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ вважає, що незалежна профспілка ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» «загралася у політику».

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам губернатор, він не бачить підстав підписувати новий меморандум з керівництвом заводу і вважає, що блокування робочими прохідної і воріт підприємства ведуть до зриву планів щодо відновлення роботи ХМЗ.

«Заблокувавши вхід на завод і не допустивши 360 своїх товаришів до роботи, організатори акції певно розраховують і надалі, використовуючи працівників підприємства, підтримувати соціальну напругу. І це при тому, що вже уряд дозволив Держказначейству виплатити залишок 4,9 млн. грн. з тих 12, які підприємство мало отримати ще минулого тижня», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

На його думку, події навколо ХМЗ не мають нічого спільного із захистом прав працівників підприємства, а носять політичний характер.

«На жаль, деякі політичні сили використовують ситуацію для власної реклами. Вони створюють у людей настрій, що можна ходити пікетувати і отримувати дві третини зарплатні. Такого не буває. Завантажити роботою таке підприємство та ще й в умовах кризи – дуже непросте завдання. Якщо профспілки будуть і далі заважати цьому процесу, то перспективи ХМЗ можуть стати примарними», - підсумував Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, о 7.00 близько 600 працівників ХМЗ заблокували прохідну і ворота підприємства з вимогами проведення зустрічі з керівництвом заводу і головою ОДА. Також вони наполягали на підписанні керівником ХМЗ і губернатором нового меморандуму, який має включати пункт про відповідальність власників заводу за виконання взятих на себе зобов`язань. гарантував відновлення роботи підприємства.

Довідка УНІАН. З початку лютого працівники ХМЗ проводять акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. боргів із зарплати. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень ОДА.

20 березня голова Херсонської ОДА Б.СІЛЕНКОВ і директор ХМЗ С.ГРИСЮК підписали меморандум про затвердження бізнес-плану відновлення виробничої діяльності підприємства та соціального захисту його працівників.

Згідно з меморандумом, відновити виробництво на ХМЗ планується у квітні, і довести його до докризового рівня до кінця поточного року. Так, 2009 року підприємство планує випустити продукцію на суму 169,553 млн. грн., зокрема 215 комбайнів «Славутич» на суму 156,950 млн. грн.

Також адміністрація ХМЗ планує залучити до роботи необхідну кількість працівників і забезпечити робочі місця на рівні 2008 р.