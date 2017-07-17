Хуг: Можливості ОБСЄ для спостереження у Дебальцевому обмежені, місія має лише частковий доступ до залізничних колій

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що можливості місії для спостереження в окупованому Дебальцевому обмежені.

Про це він сказав на брифінгу під час скайп-включення з Дебальцевого в Українському кризовому центрі.

Зокрема, Хуга попрохали прокоментувати повідомлення в різних ЗМІ, що на залізничну станцію в Дебальцеве з Росії приходять ешелони з боєприпасами та озброєнням на підтримку бойовиків. Зокрема, його попрохали підтвердити або спростувати прибуття до Дебальцевого військових ешелонів.

"У нас є частковий доступ до певних залізничних споруд у Дебальцевому, включаючи залізничну станцію, яка знаходиться у декількох метрах від передової патрульної бази, з якої я сьогодні проводжу брифінг. Ми також здійснюємо будь-де моніторинг уздовж залізничного полотна, і як тільки нам це дозволяє доступ. Ми часто зіштовхуємося із обмеженнями у цьому районі, щоби проводити спостереження", - заявив Хуг.

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При цьому він додав, що все, що місія фіксує і чує, вона відображає у звітах, доступних широкому загалу. Також він сказав, що місія не робить висновків з того, що бачить, а звітує про побачене.

Також представник СММ сказав, що місія продовжить спостерігати за ситуацією у Дебальцевому в тому разі, якщо їй дозволятимуть це робити, і зокрема, вздовж залізничних колій, що у цьому місті не контролюються українським урядом.

Як відомо, в штабі АТО та в українській розвідці періодично повідомляють, що до Дебальцевого з території Російської Федерації залізницею доставляються боєприпаси та снаряди.