Ющенко призначив нового представника у Верховній Раді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Ігоря ПОПОВА заступником глави Секретаріату Президента – Представником Президента у Верховній Раді.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави й було роздано журналістам у Секретаріаті.

Також І.ПОПОВ був представлений журналістам як заступник глави Секретаріату Президента.

У своєму вступному слові І.ПОПОВ зазначив, що він склав із себе повноваження голови Комітету виборців України, а також розповів про своє бачення роботи заступником глави Секретаріату Президента.

Довідка УНІАН. І.ПОПОВ народився 18 квітня 1972 року у Вінницькій області. Закінчив Ніжинський педагогічний інститут (природознавчий факультет), Київський інститут практичної психології та соціальної роботи (психогенез), аспірантуру Інституту соціології НАНУ.

Один із засновників всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» в 1994 році. Працював у місцевих організаціях, із 1996 року обраний на посаду голови правління КВУ.