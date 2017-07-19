У Центрі протидії корупції заявили про затягування позову щодо закриття декларацій військових прокурорів

Представники військової прокуратури намагаються затягнути розгляд позову, саме тому вони ще й досі не надали суду постанову Матіоса про закриття декларацій військових прокурорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

“Це штучне затягнення процесу, тому що навіть секретні документи можна було подати через канцелярію суду, і суд би міг почати вирішувати даний спір. Аналогічні документи від Служби безпеки у іншому провадженні також з грифом “для службового використання” були подані у канцелярію і ми з ними ознайомилися. Тут же ми бачимо хід для затягування судового процесу. Адже без цих документів як суд, так і ми, не можемо будувати свою стратегію вирішення справи. Адже ми знаємо, що існує рішення Матіоса про засекречення декларацій, але не знаємо, що саме в ньому записано”, - сказала Щербан.

Також вона додала, що вважає безпідставним клопотання прокурорів про закритий судовий розгляд позову Центру протидії корупції.

Читайте такожМатіос пояснив, чому виступає за закриття публічного доступу до е-декларацій 72 прокурорів

“Якщо дійсно там є якась закрита інформація, то судовий розгляд закривається лише в частині розгляду цієї інформації. Тим більше, що самі декларації є у вільному доступі”, - сказала вона.

Вона також пояснила, що ще до того, як Матіос видав свою постанову, декларації військових прокурорів були скопійовані та розміщені на інших сайтах

Крім того, Щербан розповіла, що до сьогодні Центру протидії корупції не відомо, коли цей же суд оприлюднить рішення за іншим позовом — до голови СБУ Василя Грицака, у якому оскаржується його рішення про відмову оприлюднювати декларації усіх працівників СБУ, зокрема, і тих, які займають керівні посади і є публічними особами.

Слід також зазначити, що журналісти безуспішно намагалися почути точку зору представників військової прокуратури по даній справі. Вони проігнорували численні запитання журналістів та заховалися від них в канцелярії суду.

Один з них лише сказав: “Ми висловимо свою позицію, коли вважатимемо за потрібне”.

Нагадаємо, що Матіос видав свою постанову по закриття декларацій військових прокурорів 31 березня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва переніс засідання за позовом Центру протидії корупції до військового прокурора Анатолія Матіоса у справі оскарження постанови про закриття електронних декларацій військових прокурорів на 6 вересня.