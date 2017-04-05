У військовій прокуратурі розслідують масштабні махінації з відчуження майна Міноборони в 2005-2009 роках

У військовій прокуратурі розслідують масштабні махінації з відчуження майна Міністерства оборони в період 2005-2009 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Він повідомив, що зараз 161 слідчий військової прокуратури працює над розкриттям шахрайських схем з відчуження майна Міністерства оборони, які були розроблені 2005 року й діяли до 2009 року. Згідно з цими схемами, за словами Матіоса, здійснювався нібито обмін військового майна, як правило, цілісних майнових комплексів та земельних ділянок на інше майно, яке начебто отримувало Міноборони. Але насправді, стверджує Матіос, ані Міноборони, ані державний бюджет не отримували нічого.

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Він навів декілька прикладів. Зокрема, за словами прокурора, в результаті так званого обміну було відчужено військове містечко неподалік Столичного шосе поблизу Києва, де зараз збудовані приватні котеджі. За подібною схемою у Міноборони також відібрали військовий госпіталь у Дніпрі.

Матіос підкреслив, що існує тисячі варіантів таких схем, і слідчі військової прокуратури не встигають розслідувати ці оборудки.

"Для того, щоб кожен договір міни обрахувати та встановити конкретну суму збитків, потрібна надзвичайно велика кількість слідчих і прокурорів. У Головній військовій прокуратурі є всього 161 слідчий, які у 2016 році розслідували 21 тис. кримінальних проваджень, з яких близько 5 тис. передано до судів, а обвинувальних вироків отримано по 3,4 тис. справах. Хочу просити комітет за рахунок скорочення прокурорів цивільного характеру збільшити штат Головної військової прокуратури", - сказав Матіос.