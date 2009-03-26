Черновецький знову зібрався до Ізраїля - лікуватися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ збирається підлікуватися, і для цього планує знову відвідати Ізраїль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я відчуваю дуже великі проблеми зі здоров`ям. Найближчим часом я вирушу знову на Святу землю, адже я погано себе почуваю. Я повинен заспокоїтися, про все подумати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи підпише він рішення Київради про підвищення вартості житлово-комунальних послуг для населення та організацій міста, проект якого було внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що через погане самопочуття не готовий зараз підписувати рішення, що стосуються життєдіяльності міста, зокрема, щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

(Сьогодні мало відбутися засідання сесії Київради, до порядку денного якої мерія пропонувала депутатам внести проект рішення «Про тарифи на житлово-комунальні послуги», проте засідання не відбулося - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був у відпустці з 19 лютого по 21 березня. Тоді в прес-службі КМДА запевняли, що мер столиці перебуває на лікуванні в закордонній клініці, оскільки лікарі встановили йому попередній діагноз – «запалення легенів».

23 лютого ЗМІ повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі і відпочиває на Мертвому морі, в одному з елітних готелів.