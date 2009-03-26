Мінекономіки провалило усю бюджетну політику? - «суцільний мінус»

Рахункова палата України заявляє про неефективну роботу Міністерства економіки України як головного органу в системі центральних органів влади із забезпечення та реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної та зовнішньої економічної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО.

«За всіма складовими цієї політики можна сказати – суцільний мінус», - додав він.

Зокрема, В.СИМОНЕНКО відзначив неефективність роботи Мінекономіки як органу, який відповідає за держзамовлення. За його словами, із загальної суми, виділеної на державні замовлення обсягом 14,4 млрд. грн., 65% було направлено на навчання. При цьому тільки 30% випускників, які здобули за держкошти вищу освіту, працевлаштується й усього 6% - у державні органи.

В.СИМОНЕНКО також зазначив, що Мінекономіки в системі держзамовлень не реалізує політику енергозбереження й підтримки житлово-комунального господарства, а також інших пріоритетних напрямків.