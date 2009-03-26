Мінекономіки провалило усю бюджетну політику? - «суцільний мінус»
Думка голови Рахункової палати
|Валентин Симоненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО.
«За всіма складовими цієї політики можна сказати – суцільний мінус», - додав він.
Зокрема, В.СИМОНЕНКО відзначив неефективність роботи Мінекономіки як органу, який відповідає за держзамовлення. За його словами, із загальної суми, виділеної на державні замовлення обсягом 14,4 млрд. грн., 65% було направлено на навчання. При цьому тільки 30% випускників, які здобули за держкошти вищу освіту, працевлаштується й усього 6% - у державні органи.
В.СИМОНЕНКО також зазначив, що Мінекономіки в системі держзамовлень не реалізує політику енергозбереження й підтримки житлово-комунального господарства, а також інших пріоритетних напрямків.