БЮТ таки згадав про "вивіз" гральних автоматів до Чорнобильської зони

Народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ) зареєстрував у Верховній Раді законопроект “Про заборону грального бізнесу в України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

“У парламенті діє низка лобістських груп, які блокують захист громадян України від негативного впливу грального бізнесу”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За його словами, законопроект передбачає перенесення всіх гральних залів та автоматів за межі міст та сіл у спеціально відведені гральні зони. “Щодня збільшується кількість українських сімей, які страждають від ігроманії. Люди похилого віку та діти продовжують витрачати сімейний бюджет на гральні автомати. Після епідемії туберкульозу та СНІДу в Україні може розпочатися епідемія ігроманії, якщо держава проігнорує вирішення зазначеної проблеми”, - пояснив він.

За інформацією В.ПИСАРЕНКА, зараз у Києві за наказом мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО планується розмістити ще певну кількість гральних автоматів. “Необхідно позбутися звички розміщувати гральні автомати в житлових будинках, поблизу шкіл та навчальних закладів. Законом повинні встановлюватися чіткі обмеження для організаторів азартних ігор, враховуючи соціальні функції держави”, - вважає депутат.

В.ПИСАРЕНКО також пообіцяв, що наполягатиме на обов’язковому прийнятті закону стосовно регулювання азартних ігор “у максимально жорсткій редакції”.

*** Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО під час кампанії з виборів мера у столиці обіцяла “перевезти всі гральні автомати до Чорнобильської зони”.