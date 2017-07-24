Розенблат заявив, що заставу за нього внесла родина

Народний депутат Борислав Розенблат каже, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 млн грн. Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

Читайте такожНа Розенблата одягли електронний браслет"Це зробила моя родина", - сказав нардеп, відповідаючи на питання, хто вніс за нього заставу.

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.

"Це не мій паспорт, а паспорт іншої людини! Прокуратура, захопившись піаром, навіть не читає "макулатуру", яку дає на підпис судді. А суд чомусь вірить їй на слово. Але тоді чиї матеріали розглядалися, якщо фактично там вказана інша особа? Особисто я виконав усі вимоги ухвали, окрім цієї", - написав він у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП). Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад $300 тис. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня генеральний прокурор вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Полякова та Розенблата. 11 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт. 18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.