Прокуратура вимагає для Розенблата 10 мільйонів гривень застави

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у суді обґрунтували клопотання про запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн 2 тис. 60 грн. для депутата Борислава Розенблата.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви прокурори Володимир Кривенко та Максим Кравченко зробили на засіданні Солом’янського райсуду Києва, який розглядає клопотання п про обрання Розенблату запобіжного заходу.

Прокурори, обґрунтовуючи своє клопотання про запобіжний захід у вигляді застави, повідомили, що депутат має нерухомість як на території України, зокрема, в Житомирській області та у Житомирі, так і декілька земельних ділянок та декілька будинків у Німеччині.

Крім того, вони зауважили, що Розенблат – багата людина, на банківських рахунках, а також у готівковій формі має значні суми у гривні, євро та доларах США.

На думку прокурорів, Розенблат може чинити тиск на свідків та спілкуватися з іншими фігурантами своєї справи, щоб уникнути покарання.

Також прокурори зазначили, що більш м’які запобіжні заходи — взяття на поруки та особисте зобов’язання — не можна застосовувати до Розенблата, адже ніхто не звернувся до суду з клопотанням про взяття на поруки підозрюваного, а застосувати особисте зобов’язання до Розенблата не можна з огляду на тяжкість інкримінованого йому злочину та з огляду на його соціальний статус, наявність значних коштів.

Всі ці фактори, на думку прокурорів, не дають підстав “вірити його чесному слову”.

Крім того, прокурори додали, що розмір застави у сумі 10 млн 2 тис. 60 грн, або ж 5 тис. 940 прожиткових мінімумів для Розенблата є цілком прийнятним з огляду на задекларовані ним статки.

Прокурори заявили, що вимагають, крім застави, зобов’язати депутата здати на зберігання закордонний паспорт, а також інші документи, що дають право на в’їзд/виїзд з України, зобов’язати його носити електронний браслет, обмежити його пересування між Києвом та Житомиром. Крім того, прокурори просять заборонити Розенблату спілкуватися з рядом свідків та підозрюваних у його справі.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Розенблата (виключеного із фракції "БПП") та Максима Полякова ("Народний фронт").

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова - ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко вручив народним депутатам підозри і роз'яснив їх права.

САП просить суд обрати Розенблату запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн 2 тис. 60 грн.