Янукович про ГТС: без Росії все одно нічого не вийде

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що домовленості між Україною та Європейським Союзом про модернізацію української газотранспортної системи не будуть реалізовані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.

«Конференція, яка була в Брюсселі, вона неефективна, тому що в цій конференції не взяли участь постачальники газу, а саме Росія», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку лідера Партії регіонів, якщо Україна ухвалила рішення з Європейським Союзом без участі Росії, то «це рішення, окрім негативу, нічого не принесе».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна не повинна дружити проти когось, а повинна бути «надійним мостом між такими супердержавами як Росія та Європейський Союз». «Тоді наші інтереси завжди будуть враховані», - підкреслив лідер Партії регіонів.

Як повідомлялося, 23 березня на конференції в Брюсселі Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію про модернізацію газотранспортної системи.

У відповідь російська делегація залишила інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.

Сьогодні в Японії прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила, що Росія візьме участь у модернізації та реконструкції української газотранспортної системи.

Разом із тим, сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що підписана 23 березня в Брюсселі декларація про модернізацію української газотранспортної системи є недружнім кроком по відношенню до Росії з боку України та ЄС.