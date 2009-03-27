Янукович допоможе зрадникам піти з партії

У Партії регіонів немає розколу, стверджує її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник "регіоналів" заявив сьогодні в ефірі Держтелерадікомпанії "Крим".

"Зараз Партія регіонів мобілізована як ніколи. У нас немає ніяких розколів, у нас немає ніяких суперечностей", - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, проведено цілу низку організаційних заходів, і ті, хто об`єднався під прапором Партії регіонів, "до кінця відстоюватимуть свої принципи" разом із ним і його командою. "А ті, хто сьогодні з якихось причин змінив свою точку зору або вирішив зрадити своїм принципам, у нас не просто (для них) двері відкриті - ми їм усім допомагаємо піти з партії. І це теж наш принцип", - сказав лідер ПР.

Він зазначив, що в Партії регіонів "досить сильна вертикаль, партійна дисципліна". "Ми вимагаємо від наших однопартійців дотримуватися програмних цілей партії, й коли наші однопартійці звертають із цього шляху, а дехто, я прямо скажу, просто торгують нашими принципами, ми приймаємо дуже жорсткі рішення, й ми таких людей виключаємо з партії", - додав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому лідер "регіоналів" заявив, що в такій великій політсилі, як Партія регіонів, не може бути все "шито-крито". "Більше мільйона членів партії, й не може бути такого, щоб усе було, як то кажуть, тихо-тихо або шито-крито. І взагалі-то ми таку мету навіть не ставимо", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.