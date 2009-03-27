У переході на літній час ЛДПР побачила... змову світу проти Росії

ЛДПР пропонує перевірити, чи не є "світове закулісся" автором введення в Росії сезонного переведення часу спеціально для того, щоб "збивати біоритми" росіян. З критикою переведення годинника, яке відбувається двічі в рік, - в останні вихідні жовтня і березня, виступив на пленарному засіданні Держдуми у п`ятницю депутат від фракції ЛДПР Сергій Абельцев. "Переведення часу - це мільйони тих, хто запізнився на роботу, це мільйони збитих біоритмів", - сказав Абельцев. "Пора з`ясувати, кому належить ця безглузда ідея, і чи не є ця ідея складовою частиною змови світового закулісся проти нашої багатостраждальної Батьківщини", - сказав депутат.

Системою переходу на "літній час" сьогодні користуються більше 110 країн світу.

В той же час РІА новостивідзначає, то у російських медиків і учених немає єдиної думки про вплив переведення стрілок на організм і здоров`я людини. За даними одних досліджень, біологічний годинник людини має період, рівний 25 годинам, і в добі нам не вистачає однієї години. На цьому фоні різниця в одну годину практично не відчувається. Інші експерти називають перехід на "літній час" шкідливим для літніх людей, у яких може з`являтися безсоння і виникати депресія. Психіатри ж вважають, що істотного впливу на психічне здоров`я переведення стрілок не робить.