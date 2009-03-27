У переході на літній час ЛДПР побачила... змову світу проти Росії
10:43, 27 березня 2009Політика
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Збивають біоритми росіян...
|Сергій Абельцев
Системою переходу на "літній час" сьогодні користуються більше 110 країн світу.
В той же час РІА новостивідзначає, то у російських медиків і учених немає єдиної думки про вплив переведення стрілок на організм і здоров`я людини. За даними одних досліджень, біологічний годинник людини має період, рівний 25 годинам, і в добі нам не вистачає однієї години. На цьому фоні різниця в одну годину практично не відчувається. Інші експерти називають перехід на "літній час" шкідливим для літніх людей, у яких може з`являтися безсоння і виникати депресія. Психіатри ж вважають, що істотного впливу на психічне здоров`я переведення стрілок не робить.
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