ГПУ повідомила подробиці про масштабні обшуки в "Укрспирті"

У ході досудового розслідування в кримінальній справі щодо службових осіб Державного підприємства "Укрспирт" 24 липня слідчі та оперативники податкової міліції провели санкціоновані обшуки у місцях діяльності підприємства на території 14 областей України. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що вказане кримінальне провадження розпочато за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

"Рішення про проведення зазначених слідчих дій в місцях провадження діяльності держпідприємства "Укрспирт" прийнято після отримання у ході досудового розслідування відомостей, які підтверджують факти порушення підприємством діючого законодавства України та ймовірного необлікованого виготовлення продукції", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що колишні керівники ДП "Укрспирт" у період діяльності 2012-2014 років, є фігурантами кримінальних проваджень та перебувають у розшуку.

В ГПУ зауважили, що під час документування злочинної діяльності підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів працівниками податкової міліції фіксувалися факти надходження до них спирту, необліковано виготовленого на потужностях вітчизняних спиртових заводів, який використовується правопорушниками у якості сировини для незаконного виготовлення горілки.

Згідно з інформацією, на момент проведення обшуків виробнича діяльність здійснювалася у 10 місцях провадження діяльності "Укрспирту", зокрема у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

На 15 спиртових заводах, які на момент проведення заходів не здійснювали виробничу діяльність, встановлено залишки спиртовмісної продукції.

"За результатами вжитих заходів працівниками податкової міліції вилучено та залишено на відповідальне зберігання 97 903,1 декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну суму понад 180 млн грн. Вирішуються питання щодо призначення інвентаризації залишків продукції та сировини, що знаходяться на спиртових заводах, а також проведення експертиз зразків вилученої продукції", - наголосили в ГПУ.

Раніше про обшуки на 41 спиртзаводі повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.