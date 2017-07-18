У Харкові 13-річна школярка отруїлася сурогатним алкоголем
13-річна харків'янка вживала горілку з однолітками, а коли їй стало погано, товариші викликали швидку і зникли.
У Харкові в реанімацію обласної дитячої клінічної лікарні з отруєнням сурогатами алкоголю школярку госпіталізували.
Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області.
"Пригода сталася вчора (17 липня – прим.ред.) на пляжі, розташованому на вулиці Академіка Барабашова", - йдеться в повідомленні.
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За попередніми даними, 13-річна харків'янка вживала горілку з однолітками, а коли їй стало погано, товариші викликали швидку і зникли. Дівчинку привезли до лікарні у несвідомому стані.
Як з'ясували правоохоронці, пляшку з алкоголем взяв з дому один з підлітків.
В даний час життю дівчинки нічого не загрожує, з нею провели профілактичну бесіду для недопущення виникнення подібної ситуації у майбутньому, на матір постраждалої склали адмінпротокол.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області сім'я отруїлася щурячою отрутою.