Ющенко розповів, про що РНБО говоритиме за закритими дверима

Рада національної безпеки та оборони України сьогодні на засіданні у закритому режимі розгляне питання доцільності будівництва вітчизняного ракетного комплексу оперативного призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку засідання повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Зокрема, за його словами, РНБО розгляне питання про стан виконання указу Президента України від 7 березня 2006 року про доцільність проведення робіт з розробки та виробництва вітчизняного ракетного комплексу оперативного реагування.

Також на закритій частині засідання РНБО розглядатиметься питання про стан та невідкладні заходи щодо фінансування потреб Збройних Сил України у 2009 році та про допуск у 2009 році підрозділів збройних сил інших держав для участі у багатонаціональних навчаннях; про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав для участі в багатонаціональних навчаннях.

Як повідомлялось, на відкритій частині РНБО розгляне питання щодо стану виконання державних програм, а також щодо ситуації в аграрному секторі.