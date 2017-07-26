Мера Енергодару оголосили в розшук - прокуратура

Міського голову Енергодару Павла Музику, стосовно якого відкрито кримінальне провадження, оголошено в розшук.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Зазначається, що Енергодарською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України (незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств, поєднане з зловживанням службовим становищем), у якому 08.06.2017 було повідомлено про підозру Енергодарському міському голові.

Вручення повідомлення про підозру відбувалось безпосередньо під час проведення сесії міської ради з метою виключення можливості зриву слідчої дії зі сторони міського голови та його соратників.

Читайте такожВ Енергодарі відбулись громадські слухання з питань можливості продовження терміну експлуатації енергоблока "2 ЗАЕС

12 червня 2017 р. слідчим суддею Енергодарського міського суду винесено ухвалу про застосування до міського голови Енергодару запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

13 липня на 10.00 підозрюваного було викликано до Енергодарської місцевої прокуратури для проведення слідчих дій. На вказаний виклик останній не з’явився, про поважність причин неявки не повідомив.

Крім того, під час допиту сусідів підозрюваного встановлено, що він за адресою постійного проживання тривалий час не з’являвся, під час допиту працівників виконавчого комітету Енергодарської міської ради встановлено, що міський голова Енергодара перебуває у відпустці та точне місце перебування його невідоме.

«21.07.2017 міського голову Енергодара оголошено у розшук, та 24.07.2017 Енергодарською місцевою прокуратурою до суду направлено клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов’язання на тримання під вартою», - інформують у прокуратурі.