Мерові Енергодара просто на засіданні міськради вручили підозру (фото)

Міському голові Енергодару Павлу Музиці сьогодні під час проведення сесії міської ради вручено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Як повідомляється на сайті прокуратури Запорізької області, Енергодарському міському голові вручено підписане прокурором області повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств, поєднане з зловживанням службовим становищем).

Читайте такожСуд виправдав обвинуваченого в сепаратизмі екс-мера Стаханова«Досудове розслідування на цей час триває. Дане кримінальне провадження знаходиться на особистому контролі прокурора Запорізької області Валерія Романова», - зазначається в повідомленні.

Як заявив Радіо Свобода голова юридичного відділу мерії Дмитро Поліщук, у мерії Енергодара вважають оголошену Музиці підозру надуманою.

Посадовець зазначив, що очільник комунального підприємства «Ритуал», незаконне звільнення якого інкримінують меру міста, два роки тому відновився на посаді через суд та отримав компенсацію, після чого був звільнений вже у 2016 році після закінчення строку дії його трудового договору.

«Ми як юридичне управління апарату місцевого самоврядування вважаємо цю підозру надуманою, мабуть одним з елементів політичних репресій до неугодних людей. Ті обставини, які покладені в основу цієї справи, є цивільно-правовим спором, який був вирішений, розглянутий судом. Були встановлені компенсаційні виплати, тому не бачу, у чому склад злочину. Було неефективне управління підприємством, бо те було на той час 100% дотаційним, повністю фінансувалося з бюджету. Саме з цих підстав було написано розпорядження про його звільнення, але суди першої і другої інстанції вважали, що недостатньо доказів неефективного виконання своїх обов’язків, тому розпорядження було скасовано. У 2016 році він був звільнений у зв’язку із закінченням строку дії його трудового договору», – розповів Поліщук.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року у приміщенні міськради Енергодара співробітники СБУ, прокуратури та Національної поліції провели обшуки у кабінетах міського голови, його заступників та секретаря міськради. У прокуратурі повідомили, що слідчі дії проходили в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами в обсязі 13 млн грн.