У Ющенка кажуть про "неминучість" зміни закону про вибори

Пропорційна виборча система із «закритими» списками вичерпала себе і негативно впливає як на репрезентативність парламенту, так і на якість законотворчості.

Про це заявила у статті для «Дзеркала тижня» (№11, 28 березня - 4 квітня 2009 року) заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, «в Україні на теперішній час свою, так би мовити, історичну роль пропорційна виборча система із «закритими» списками вичерпала».

При цьому М.СТАВНІЙЧУК навела цілий ряд аргументів проти передбаченої чинним законодавством пропорційної системи виборів до Верховної Ради, яка передбачає голосування за наперед визначені партіями списки з жорстко зафіксованим порядком кандидатів.

«Навряд чи можна стверджувати, що парламент, обраний за існуючою в Україні виборчою системою, сутнісно відповідає принципам електорального та регіонального представництва. Серед 450 народних депутатів, обраних за результатами позачергових виборів 2007 року, в Києві проживало близько 61% від загальної кількості, у той час як частка киян у населенні України становить лише близько 6%», - констатувала М.СТАВНІЙЧУК.

На її думку, наявна виборча система суттєво послабила зв’язок виборців зі своїми обранцями і знівелювала елемент персональної відповідальності депутатів перед громадянами. Окрім того, М.СТАВНІЙЧУК вважає, що внаслідок «закритого» характеру виборчих списків надмірно посилюється роль лідерів парламентських фракції.

«Відбувається невиправдане посилення ролі лідерів парламентських фракцій і одночасне знецінення «рядового» депутатського мандату. Усім знайомий вислів про «кнопкодавів»?» - нагадала заступник глави СП.

Серед інших негативних наслідків чинної системи виборів до парламенту М.СТАВНІЙЧУК назвала розвиток «вождизму» в українських партіях, функціонування закріпленого в Конституції інституту «імперативного мандату», який виходить за межі європейської практики парламентаризму, та катастрофічне зниження професійного рівня депутатів внаслідок відсутності персоніфікованого відбору.

М.СТАВНІЙЧУК також вважає, що попри значну кількість законопроектів, спрямованих на зміну виборчої системи, оптимального варіанту виборчого закону поки не існує.

«Оптимального для України варіанту пропорційної виборчої системи на сьогодні не вироблено, хоч і розглядаються 7 законопроектів. Однак неминучість змін очевидна», - зазначила вона.