Екс-вигненець із СПУ очолив обком та націлився на Мороза

Станіслава НІКОЛАЄНКА обрано головою Херсонського обласного комітету Соціалістичної партії України (СПУ). Обрання відбулося сьогодні на пленумі Херсонського обласного комітету СПУ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам С.НІКОЛАЄНКО.

«За мене проголосували 49 учасників пленуму з 51. Один був проти, і один утримався», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.

За його словами попередній керівник Херсонського обкому СПУ, депутат Херсонської облради Микола ДМИТРУК добровільно склав повноваження.

С.НІКОЛАЄНКО також повідомив, що першочерговим своїм завданням на новій партійній посаді вважає підготовку до всеукраїнського з`їзду СПУ, який призначено на 4 квітня.

«Від обкому СПУ поїдуть 22 кандидати. Наша позиція така: ми запропонуємо 3 варіанти подальшої долі партії. Перший – залишити все як є, і висунути Олександра МОРОЗА кандидатом у Президенти. Тоді він набере максимум 1% голосів і СПУ може як партія забиратися з великої політики. 2-й варіант – це вибачення лідерів за свою діяльність і оновлення партії. Потрібне також обрання лідерів партії максимум на 1 термін не більше ніж на 2 роки. Є й третій варіант, якщо МОРОЗ нічого не зрозуміє. Тоді соціалістам із здоровим глуздом доведеться створювати іншу партію. Але також на принципах соціалістичної ідеології», - розповів С.НІКОЛАЄНКО.

Нагадаємо, що 22 березня 2009 г політрада СПУ позбавила С.НІКОЛАЄНКА членства в партії, проте через 2 дні політика було відновлено рішенням низки «первинних організацій» СПУ.

Довідка УНІАН. С.НІКОЛАЄНКО народився в селі Богданівка Знаменського району Кіровоградської області. У 1978 році закінчив Українську сільгоспакадемію за фахом "інженер-механік", в 1980-у одержав кваліфікацію "інженер-педагог". У 1991 році одержав диплом політолога в Одеському інституті політології і соціології. Кандидат педагогічних наук.

З 1994 по 2005 рік - народний депутат України II, III і IV скликань. Член фракції СПУ.

З лютого 2005 по грудень 2007 рр. - міністр освіти і науки України в урядах Юлії ТИМОШЕНКО (з 4 лютого 2005-го), Юрія ЄХАНУРОВА (з 27 вересня 2005-го) і Віктора ЯНУКОВИЧА (з 4 серпня 2006-го).