Японські інвестиції в Україну Тимошенко застрахує у японців же
19:27, 28 березня 2009Політика
1291 0
Прем`єр послалася на меморандум
Україна підписала меморандум про співпрацю з японською страховою компанією «Нексі».
Як передає кореспондент УНІАН, про підписання документа під час свого візиту до Японії повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО
«Ми підписали меморандум, який дає можливість для всіх інвестицій, які приходять в Україну робити необхідне страхування. Ми підготували сьогодні всі необхідні умови із страхування ризиків для входження великих японських інвестицій в Україну», - заявила вона.
Зокрема, «Нексі» страхуватиме ризики в разі надання "Укрексімбанку" кредитної лінії у розмірі 0,5 млрд. дол., меморандум про що керівництвом банку було підписано під час візиту до Японії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter