Японські інвестиції в Україну Тимошенко застрахує у японців же

Україна підписала меморандум про співпрацю з японською страховою компанією «Нексі».

Як передає кореспондент УНІАН, про підписання документа під час свого візиту до Японії повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО

«Ми підписали меморандум, який дає можливість для всіх інвестицій, які приходять в Україну робити необхідне страхування. Ми підготували сьогодні всі необхідні умови із страхування ризиків для входження великих японських інвестицій в Україну», - заявила вона.

Зокрема, «Нексі» страхуватиме ризики в разі надання "Укрексімбанку" кредитної лінії у розмірі 0,5 млрд. дол., меморандум про що керівництвом банку було підписано під час візиту до Японії.