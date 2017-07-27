Скандального екс-прокурора Суса посадили під домашній арешт

Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Суд вирішив посадити Дмитра Суса під домашній арешт на 2 місяці pic.twitter.com/qzewHDNc7j — Схеми (@cxemu) July 27, 2017

Як зазначає 112 Україна, Генпрокуратура просила арешт з можливістю застави у 5 мільйонів гривень, однак клопотання прокуратури суд задовольнив частково.

Таким чином, Сус перебуватиме під домашнім арештом у Хмельницькому на своїй батьківщині.

Екс-чиновника ГПУ також зобов’язали здати усі паспорти і на нього мають надягти електронний пристрій стеження.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті чесноти авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з'ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

У серпні 2016 сталося зіткнення між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

У ГПУ заявили, що стеження було незаконною, у той час як НАБУ стверджує, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Увечері сам Сус відвіз їх в будівлю НАБУ.