Троян спростовує "цей розвод" про затримання його на хабарі фотографіями зі спортзалу

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян назвав інформацію в ЗМІ про "взяття його на хабарі у 2 мільйони гривень" "розводом". Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

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"П'ятнична рубрика "Продажні менти". Сьогодні в головній ролі я. Нібито зазіхнув на 2 мільйони, мене взяли, шиють корупцію", - написав Троян.

Він повідомив, що продовжує знаходитись у відпустці.

"За фактом, продовжую відпустку і приводжу себе в форму. Спасибі всім, хто не повівся на цей розвод", - додав Троян.

"Злостивцям теж спасибі, що не забуваєте. «Льовочкіним» і проросійським медіа-ресурсам полум'яний привіт", - заявив Троян.

Також він сказав: "Процесуальні слідчі дії бувають різні. Брав і буду брати в них участь".

Раніше сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що заступника голови Нацполіції Трояна затримали на хабарі у 2 мільйони гривень, в МВС цю інформацію спростували.