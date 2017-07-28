МВС спростовує повідомлення, що Трояна "зловили на хабарі у 2 мільйони гривень"

Міністерство внутрішніх справ України спростовує інформацію про те, що заступника глави МВС Вадима Трояна "зловили на хабарі у 2 мільйони гривень". Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

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Зокрема вказано, що полковник поліції Вадим Троян за родом своєї діяльності постійно бере і надалі братиме участь в різних процесуальних слідчих діях.

"Інформація сумнівних медіа-ресурсів, що Вадима Трояна "зловили на хабарі у 2 мільйони гривень", не відповідає дійсності. Це нагадує старий фейк про екс-першого заступника міністра Еку Згуладзе, яку нібито ловили з міфічними мільйонами в аеропорту "Бориспіль", - зазначили в МВС.

"Вадим Троян, який зараз перебуває у відпустці, дійсно нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень. Ніяких підозр йому не вручали", - заявили у відомстві.

МВС також звертається до ЗМІ з проханням не поширювати сумнівну інформацію.

Раніше сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що заступника голови Нацполіції Трояна затримали на хабарі у 2 мільйони гривень.