У справі про загибель Чорновола відпрацьовується версія вбивства

У справі про загибель лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола серед інших відпрацьовується і версія про вбивство. Про це заявив в інтерв’ю телеканалу TBi генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Найближчим часом ми отримаємо всі експертизи, проведемо допити свідків, які потрібно, і будуть проводитись оперативно-розшукові заходи», - цитує генпрокурора прес-служба телеканалу. За його словами, після цього буде прийматися остаточне рішення по цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2009 року народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР та Ігор СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

Минулого тижня ГПУ висловлювала намір провести ексгумацію тіла В.Чорновола.

В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.