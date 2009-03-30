«Розвідка» БЮТ доповіла, що Регіони відмовилися від блокування ВР
14:07, 30 березня 2009Політика
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«...легко зайти, але ще треба вийти»
Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМЯКІН прогнозує, що фракція Партії регіонів завтра не блокуватиме трибуну парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, у блокування роботи парламенту «легко зайти, але з нього ще треба вийти».
Він стверджує, що має інформацію про відмову Партії регіонів від блокування завтра роботи ВР.
Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів неодноразово заявляли, що 31 березня члени фракції ПР блокуватимуть роботу парламенту, якщо уряд не внесе антикризову програму та зміни до державного бюджету.
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